Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Jarju (Pau) vers Cholet

Publié le 10 janvier 2021 à 21h16 par La rédaction mis à jour le 10 janvier 2021 à 21h25

Attaquant du Pau FC (Ligue 2), Yankuba Jarju va rejoindre le Stade Olympique de Cholet, actuel quatrième du National.

Formé dans le club sénégalais de Génération Foot (qui dispose de liens étroits avec le FC Metz), Yankuba Jarju a rejoint Pau en 2019. Après une première saison très intéressante (5 buts en 12 matchs), l'attaquant gambien manque de temps de jeu dans cet exercice 2020-2021, en Ligue 2. Pour retrouver le rythme et la confiance, Jarju va donc se relancer en National. Selon nos informations, Yankuba Jarju (24 ans) va ainsi rejoindre le Stade Olympique de Cholet, en course pour la montée en Ligue 2 et actuel quatrième du National. Une arrivée qui pourrait précipiter un départ dans l'effectif choletais, dans les jours à venir.