Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane est déjà fixé pour l'avenir de cette pépite !

Publié le 11 janvier 2021 à 7h00 par La rédaction

En tête de la Serie A après plusieurs saisons compliquées, le Milan AC doit sa place au classement en partie à Zlatan Ibrahimovic. L’homme fort du club milanais a une très grande influence sur le vestiaire, ce que salue l’ancien du Real Madrid Brahim Diaz. L'Espagnol a également envoyé un message à son ancien coach, Zinédine Zidane, concernant son avenir et son retour de prêt.

Après plusieurs saisons compliquées en Serie A, le Milan AC est de retour au sommet du championnat italien. Et le club mythique d’Italie le doit à sa star Zlatan Ibrahimovic. Depuis son arrivée, ou plutôt son retour dans le club milanais après son passage de 2010 à 2012, le Suédois a métamorphosé l’effectif de Stefano Pioli en véritable machine à gagner. Les résultats sont au rendez-vous en cette première partie de saison (12 victoires, 4 nuls, 1 défaite en Serie A). Si l’attaquant de 39 ans était indisponible depuis fin novembre en raison d’une douleur au mollet, les Rossoneri ont continué à performer.

«On verra le futur plus tard»