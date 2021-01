Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’OM va tout droit à la catastrophe !

Publié le 11 janvier 2021 à 5h15 par T.M.

Alors que l’OM redoutait le pire en voyant s’en aller pour 0€, la catastrophe serait bel et bien en train de se produire.

Depuis plusieurs saisons désormais, Florian Thauvin s’est imposé comme l’une des stars de l’OM. Portant régulièrement le club phocéen vers la victoire, l’international français a toutefois vu son avenir s’assombrir ces derniers mois. En effet, le protégé d’André Villas-Boas est en fin de contrat et depuis le 1er janvier, il est donc autorisé à négocier avec d’autres clubs. Du côté de l’OM, on souhaite bien évidemment le conserver et le prolonger afin d’éviter qu’il parte pour 0€. En ces temps difficiles, une telle opération serait un gros coup dur et prochainement, cela risque de devenir une réalité.

Un départ à 0€