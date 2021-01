Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Après Thuilot, au tour de Puel de prendre la porte ?

Publié le 12 janvier 2021 à 6h00 par Th.B.

Proche de Xavier Thuilot qui a vu l’ASSE mettre un terme à leur collaboration, Claude Puel pourrait perdre son poste à son tour comme le laisse entendre le Courrier Picard. Il n’en serait cependant rien.

En 2019, l’ASSE décidait de prendre une nouvelle voie dans son projet en nomme Xavier Thuilot au poste de directeur général des services et en offrant le poste d’entraîneur à Claude Puel. Le coach stéphanois dispose également d’une place au sein du direction du club du Forez. De quoi souligner le poids de sa voix en interne. Cette saison, alors que les résultats de l’AS Saint-Étienne ont été mitigés, la position de Claude Puel a semblé fragilisée à l’automne. Néanmoins, les dirigeants stéphanois n’auraient pas pris en considération un départ de leur entraîneur. Et alors que Puel était proche de Xavier Thuilot qui a été remercié dimanche, faut-il s’attendre à un licenciement du technicien français ?

Puel pas menacé ?