Mercato - ASSE : Un coup de tonnerre en prévision pour l’avenir de Puel ?

Publié le 11 janvier 2021 à 10h10 par T.M.

Proche de Claude Puel, Xavier Thuillot a été remercié de son poste de directeur général de l’ASSE. Un départ qui pourrait bien fragiliser l’actuel entraîneur des Verts.

Ça bouge à l’ASSE. En effet, les Verts ont décidé de se séparer de Xavier Thuillot, directeur général. « Xavier Thuilot quitte l’AS Saint-Étienne. Le club remercie Xavier Thuilot pour le travail accompli en tant que Directeur général des services et lui souhaite pleine réussite dans ses futurs projets professionnels », pouvait-on lire dans le communiqué des Verts ce dimanche. A 53 ans, Thuilot était arrivé il y un peu plus d’un an désormais, en même temps que Claude Puel, qui avait fait le forcing pour son arrivée.

Un départ qui en entraîne un autre ?