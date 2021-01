Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Quand Ronaldo est utilisé dans le feuilleton Sergio Ramos...

Publié le 11 janvier 2021 à 23h00 par A.D.

Ancien joueur et directeur sportif du Real Madrid, Jorge Valdano est convaincu que Sergio Ramos ne fera pas ses valises en 2021. Selon ses dires, Florentino Pérez ne fera pas la même erreur qu'avec Cristiano Ronaldo.

Après 16 années de règne, Sergio Ramos pourrait quitter le Real Madrid. En fin de contrat le 30 juin, le capitaine emblématique de la Maison-Blanche ne serait pas parti pour prolonger. Ce qui n'aurait pas manqué d'alarmer les cadors européens, et notamment le PSG de Leonardo. Et pourtant, selon Jorge Valdano, Sergio Ramos ne devrait pas bouger du Real Madrid. Lors d'un entretien accordé à El Transistor , l'ancien joueur et directeur sportif merengue a affirmé que le défenseur de 34 ans allait parapher un nouveau contrat avec son club de coeur, et ce, pour ne pas réitérer la même erreur que Cristiano Ronaldo.

«Sergio Ramos finira par prolonger avec le Real Madrid»