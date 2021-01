Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un nouveau danger identifié dans le dossier Milik !

Publié le 11 janvier 2021 à 22h10 par T.M.

Pour l’OM, l’espoir pourrait finalement renaitre concernant Arkadiusz Milik. Malgré tout, la concurrence serait toujours présente pour compliquer l’arrivée du joueur de Naples. Explications.

A la recherche d’un attaquant axial pour épauler Dario Benedetto, André Villas-Boas n’avait pas vu son souhait être exaucé lors du dernier mercato estival. C’est finalement lors de ce mois de janvier que ce problème pourrait être résolu. Sur la Canebière, les recherches sont lancées pour trouver ce renfort offensif, et les regards se tournent notamment vers Naples avec Arkadiusz Milik. D’ailleurs, selon les dernières informations de Ciro Venerato, le club italien chercherait actuellement à trouver un accord avec l’OM pour un montant de 5-6M€ et un pourcentage à la revente.

Un danger venu d’Angleterre !