Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de Di Maria déjà tout tracé ?

Publié le 11 janvier 2021 à 21h10 par A.D.

Engagé jusqu'au 30 juin, Angel Di Maria serait encore dans le doute sur son avenir au PSG. Toutefois, il saurait déjà que son temps est compté dans le club de la capitale. Alors qu'il disposerait d'une belle cote de popularité en Italie, El Fideo pourrait décider de relever un nouveau challenge. Toutefois, Angel Di Maria serait contraint de baisser ses revendications pour changer de club.

Partira, ne partira pas ? L'avenir d'Angel Di Maria est on ne peut plus incertain. En fin de contrat le 30 juin, El Fideo pourrait quitter le PSG librement et gratuitement l'été prochain. Selon les dernières informations de José Alvarez, divulguées dans El Chiringuito , Leonardo ne devrait pas laisser un tel scénario se produire. Alors qu'il voudrait offrir Lionel Messi à Mauricio Pochettino, le directeur sportif du PSG aurait l'intention de prolonger Angel Di Maria pour faciliter l'opération. Mais dans tous les cas, qu'il prolonge ou non, El Fideo ne devrait pas faire long feu dans le club de la capitale.

Un avenir en Serie A pour Angel Di Maria ?