Mercato - PSG : Une ouverture pour Leonardo dans le dossier Haaland ?

Publié le 11 janvier 2021 à 19h30 par Dan Marciano

Courtisé par de nombreux clubs à l’instar du PSG ou du Real Madrid, Erling Braut Haaland devrait rester au Borussia Dortmund jusqu’à la fin de la saison. Mais la question de son avenir devrait se poser prochainement, alors que l’attaquant reste attentif au projet de la formation allemande.

« Je suis au Borussia Dortmund depuis un an ici, je vais bien ici et je suis content » déclarait Erling Braut Haaland en décembre. Pourtant, l’attaquant norvégien, arrivé au Borussia Dortmund en janvier dernier, est annoncé sur les tablettes des plus grands clubs européens. Comme indiqué par L’Equipe , le PSG pourrait tenter de recruter le jeune joueur à l’intersaison en cas de départ de Kylian Mbappé. Erling Braut Haaland aurait également la cote en Espagne. Le Real Madrid suit sa situation tout comme Joan Laporta, qui pourrait devenir dans les prochains jours le prochain président du FC Barcelone. Les clubs sur les traces du jeune prodige sont nombreux, mais ils ont peu de chances de s’attacher ses services dans les prochains mois.

Haaland parti pour rester à Dortmund ?

Comme indiqué par le journaliste norvégien Lars Sivertsen, Erling Braut Haaland a de grandes chances de rester au Borussia Dortmund en 2021. D’autant que la clause libératoire présente dans son contrat ne devrait pas entrée en vigueur cette année. « Pour autant que nous sachions, aucune clause n'est active dans son contrat [pour janvier ou l'été], ce qui rendrait extrêmement difficile son départ de Dortmund (…) Le simple fait d'avoir l'attaquant pour une année de plus vaut beaucoup d'argent pour Dortmund. Vous pourriez leur dire : "Voilà beaucoup plus d'argent que vous ne pouvez en vendre pour l'été prochain", mais Dortmund dirait "on s'en fiche" parce que s'ils l'ont pour une année supplémentaire, ils ont beaucoup plus de chances de gagner le championnat (…) Je ne serais pas surpris s'il restait dans les parages car le développement sportif est très important pour lui » a-t-il déclaré dans un entretien accordé à talkSPORT . Mais, Erling Braut Haaland prêterait une attention particulière au projet sportif du BVB.

« Haaland a besoin d'un projet dans lequel adhérer »