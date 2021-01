Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un nouvel échec se confirme pour Longoria cet hiver !

Publié le 11 janvier 2021 à 17h30 par Dan Marciano

L’OM continuerait à explorer la piste Arkadiusz Milik, mais la somme réclamée par le Napoli est trop élevée pour l’équipe marseillaise. L’attaquant pourrait rester dans son club jusqu’à la fin de la saison avant de le quitter gratuitement.

Alors que le mercato hivernal a ouvert ses portes il y a quelques jours, l’OM s’est donné pour mission de recruter un latéral droit et un attaquant. Selon les dernières informations de la presse, le club marseillais est sur le point de boucler l’un de ces chantiers puisqu'il pourrait officialiser ce lundi l’arrivée en prêt de Pol Lirola, qui appartient à la Fiorentina. Maintenant que ce dossier semble réglé, Pablo Longoria va pouvoir concentrer ses efforts sur l’arrivée d’un attaquant. Plusieurs pistes ont été activées comme l’a reconnu André Villas-Boas en conférence de presse : « Pour la position d'attaquant, on n’a pas beaucoup de nouvelles, on travaille plusieurs dossiers ». L’un des joueurs ciblés se nomme Arkadiusz Milik, sous contrat jusqu’en juin avec le Napoli et qui n’a toujours pas disputé le moindre match cette saison. Mais ce dossier est dans l’impasse en raison des exigences de la formation italienne.

L'Atlético se retire, l'OM dans l'impasse

Le Napoli ne compte faire aucun cadeau à l’attaquant polonais. Il faut dire que la relation entre Arkadiusz Milik et les dirigeants italiens est loin d’être idéale depuis l’épisode de la mutinerie en 2019. Le joueur de 26 ans ne figure pas dans le groupe de Gennaro Gattuso pour disputer la Serie A cette saison et cherche à tout prix à quitter le Napoli cet hiver afin de relancer sa carrière. Mais le président Aurelio De Laurentiis n’entend pas brader son joueur, qui voit son contrat prendre fin en juin prochain. Le responsable italien réclamerait la somme de 15M€ pour le laisser partir en janvier. Une somme considérable qui a évidemment refroidi bon nombre de clubs intéressés. Comme indiqué par TMW , l’Atlético s’était positionné sur ce dossier, mais face à l’intransigeance du Napoli, aurait exploré d’autres opportunités et serait sur le point d’accueillir Moussa Dembélé (OL). Quant à l’OM, la formation reste en embuscade, mais s’intéresserait à d’autres joueurs. N’ayant pas les moyens de payer les 15M€ réclamés, Pablo Longoria cherche à recruter malin et pourrait passer à l’action dans un autre dossier. Les prétendants se retirent un à un dans ce dossier Milik et l’attaquant pourrait être contraint de rester au Napoli jusqu’au terme de son contrat.

Un départ cet été pour Milik ?