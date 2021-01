Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La tendance se confirme sérieusement pour Longoria avec Thauvin !

Publié le 12 janvier 2021 à 7h15 par D.M.

Florian Thauvin aurait de grandes chances de quitter l’OM à la fin de la saison. Plusieurs équipes européennes observeraient de près la situation avec l’objectif de formuler une offre cet été.

Pablo Longoria a du pain sur la planche. Le head of football de l’OM doit gérer le mercato hivernal, mais doit également régler la situation contractuelle de certains cadres d’André Villas-Boas. En effet, plusieurs joueurs majeurs voient leur bail expirer à la fin de la saison à l’instar de Jordan Amavi ou encore de Florian Thauvin. Le dirigeant de l’OM s’active afin de boucler ces deux dossiers brûlants, mais rien ne se passerait comme prévu.

Thauvin sur le point de quitter l'OM