Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Énorme rebondissement dans le dossier Thauvin !

Publié le 11 janvier 2021 à 20h45 par D.M.

Alors que Florian Thauvin aurait décidé de ne pas prolonger son contrat avec l’OM, le FC Séville pourrait décider d’accélérer dans ce dossier afin de devancer la concurrence

Florian Thauvin ne devrait pas porter le maillot de l’OM la saison prochaine. Sous contrat avec le club marseillais jusqu’en juin prochain, l’international français aurait décidé de ne pas allonger son bail selon les dernières informations de Téléfoot la chaîne . Autrement dit, le joueur pourrait quitter la Canebière gratuitement lors du prochain mercato estival. Plusieurs clubs auraient prévu une offensive dans ce dossier Thauvin à l’instar du Milan AC, de l’AS Roma, du FC Valence, mais aussi du FC Séville. Le directeur sportif du club andalou, Monchi, pourrait toutefois prendre tout le monde de court et s’offrir le joueur marseillais durant ce mois de janvier.

Un départ au FC Séville cet hiver ?