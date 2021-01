Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Encore un mercato parfait pour Villas-Boas ?

Publié le 12 janvier 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Après avoir réalisé un mercato estival plutôt ambitieux et au-delà des espérances initiales, l’OM pourrait rééditer un coup du même genre en ce mois de janvier. Explications.

En bouclant les arrivées de Pape Gueye, Yuto Nagatomo, Leonardo Balerdi, Mickaël Cuisance ou encore Luis Henrique à moindre frais l’été dernier, l’OM avait créé la surprise. En effet, malgré des moyens financiers très limités, Pablo Longoria et André Villas-Boas avaient réussi à renforcer les rangs du club phocéen, ce qui permet aujourd’hui à l’OM de rester un candidat crédible à une qualification en Ligue des Champions. Mais qu’en sera-t-il pour ce mercato hivernal ?

L’OM a des ambitions malgré ses moyens limités