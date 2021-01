Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino tente bien une opération colossale avec Agüero !

Publié le 12 janvier 2021 à 8h15 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Sergio Agüero n'a toujours pas prolongé son bail à Manchester City. Et Mauricio Pochettino souhaiterait absolument le récupérer au PSG la saison prochaine.

Arrivé sur le banc du PSG en début d'année, Mauricio Pochettino planche déjà sur le prochain mercato estival. Dans cette optique, le technicien argentin souhaiterait attirer l'un de ses prestigieux compatriote, à savoir Sergio Agüero (32 ans). Il y a quelques jours, Bruno Satin, agents de joueurs qui a travaillé sur les transferts du Kun à l'Atlético de Madrid puis à Manchetser City, révélé que le joueur de Pep Guardiola était la grande priorité de Mauricio Pochettino. « À la fin de saison, manifestement, et ça ça a fait partie des discussions lorsque Mauricio Pochettino est venu, c’est de savoir de quelle façon on peut faire bouger l’effectif. Il y a un joueur qui lui plaît beaucoup et qu’il aimerait bien voir venir au PSG et qui de surcroît sera libre au mois de juillet prochain c’est (Sergio) "Kun" Agüero qui naturellement est Argentin et que Mauricio Pochettino connaît très bien et a naturellement suivi lorsqu’il était en Angleterre », confiait-il sur le plateau du Late Football Club.

Agüero est la priorité de Pochettino