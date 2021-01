Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Marco Verratti salue la méthode Pochettino !

Publié le 11 janvier 2021 à 23h10 par La rédaction

Thomas Tuchel écarté, c'est Mauricio Pochettino qui a repris les rênes du PSG. Une arrivée qui semble faire l'unanimité et sur laquelle a été interrogé Marco Verratti.

Les dirigeants du PSG, qui n'étaient pas satisfaits par les résultats sportifs de leur équipe, ont décidé de se séparer de Thomas Tuchel le 24 décembre dernier. Ce dernier a été remplacé par Mauricio Pochettino sur le banc du PSG. À peine arrivé, l'ancien technicien de Tottenham fait l'unanimité, à la fois dans le vestiaire mais aussi du côté des anciens du PSG. L'Argentin, qui reste sur une victoire 3-0 face à Brest, est notamment apprécié pour sa capacité à être proche de ses joueurs, tout en parvenant à se montrer ferme et exigeant. Des qualités également constatées par Marco Verratti.

« Il est très à l'écoute mais c'est un coach qui est aussi très exigeant »