Mercato - PSG : Unai Emery valide totalement l’arrivée de Mauricio Pochettino !

Publié le 11 janvier 2021 à 20h10 par H.G. mis à jour le 11 janvier 2021 à 20h11

Alors que Mauricio Pochettino a officiellement été nommé entraineur du Paris Saint-Germain il y a un peu plus d’une semaine, Unai Emery est convaincu que la direction francilienne a effectué un bon choix en misant sur l’Argentin.

Après s’être séparé de Thomas Tuchel le 23 décembre dernier au sortir de la victoire du PSG contre Strasbourg (4-0) comme le10sport.com vous l'avait annoncé, le board parisien a décidé de confier les rênes de son équipe première à Mauricio Pochettino. L’ancien entraîneur de Tottenham a ainsi paraphé un contrat jusqu’au 30 juin 2022 assorti d’une option pour une année supplémentaire. Ancien joueur du Paris Saint-Germain entre 2001 et 2003, l’Argentin a la lourde tâche d’insuffler un souffle nouveau au sein du club de la capitale après une première partie de saison poussive, et malgré la qualification du PSG pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et aux yeux d’Unai Emery, la direction francilienne a fait le meilleur choix possible en nommant Mauricio Pochettino sur son banc, l’ancien entraîneur du PSG entre 2016 et 2018 estimant même qu’il n’a pas le moindre conseil à donner au néo-technicien parisien.

« Je crois que c’est l’entraîneur parfait pour le PSG en ce moment »