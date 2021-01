Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dele Alli, Eriksen... La première victime de Pochettino, c'est lui !

Publié le 11 janvier 2021 à 19h10 par A.D.

Alors que Thomas Tuchel a été évincé pendant les fêtes de fin d'années, Mauricio Pochettino a pris sa place sur le banc du PSG. A peine arrivé, le coach argentin a déjà plusieurs pistes en tête pour renforcer son effectif, et notamment des milieux offensifs, tels que Dele Alli, ou encore Christian Eriksen. Et l'arrivée d'un renfort à ce poste pourrait précipiter le départ de Julian Draxler.

Sans club depuis son départ de Tottenham en novembre 2019, Mauricio Pochettino a retrouvé un banc. Alors que Thomas Tuchel a été remercié par le PSG, le technicien argentin est venu prendre sa place. En période d'adaptation dans le club de la capitale, Mauricio Pochettino sait déjà comment renforcer son effectif au mois de janvier. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Mauricio Pochettino a identifié les profils de Dele Alli et de Christian Eriksen, deux joueurs qu'il a eu sous sa houlette à Tottenham. Et selon nos informations du 26 décembre, le nouvel entraineur du PSG a une préférence pour l'actuel numéro 20 de José Mourinho chez les Spurs. En plus de Dele Alli et de Christian Eriksen, le PSG aurait d'autres milieux offensifs dans le viseur, et en particulier Papu Gomez, qui aurait été proposé par Angel Di Maria. Et en cas d'arrivée de l'un de ces éléments, Julian Draxler devrait être condamné à partir.

Un départ inévitable pour Julian Draxler ?