Mercato - PSG : Lionel Messi relancerait le dossier Kylian Mbappé !

Publié le 11 janvier 2021 à 18h10 par H.G.

Alors que le PSG aimerait prolonger le contrat de Kylian Mbappé, le club de la capitale pourrait se servir d’une hypothétique arrivée de Lionel Messi afin de convaincre son attaquant de renouveler son bail dans la capitale française.

À un an et demi de la fin de son contrat, Kylian Mbappé est à la croisée des chemins au PSG. Le club de la capitale aimerait le convaincre de signer une prolongation, mais il pourrait se résoudre à l’idée de le vendre l’été prochain s’il ne parvient pas à le prolonger d’ici là. En effet, auquel cas, le Paris Saint-Germain s’exposerait au risque d’un départ libre de son joueur un an plus tard. Toutefois, pour l’instant, ce scénario n’est pas étudié par la direction francilienne, déterminée à l’idée de convaincre Kylian Mbappé de poursuivre son aventure au PSG pour encore quelques saisons supplémentaires. Et dans cette optique, le dossier Lionel Messi pourrait s’avérer être d’une grande aide pour les pensionnaires du Parc des Princes…

Une arrivée de Lionel Messi au PSG pour convaincre Kylian Mbappé de rester ?