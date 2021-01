Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Strootman sort du silence après son départ !

Publié le 13 janvier 2021 à 9h00 par A.C.

Kevin Strootman, milieu de propriété de l’Olympique de Marseille, s’est exprimé concernant son prêt au Genoa.

Pol Lirola est arrivé, mais Pablo Longoria a également bouclé un départ en cette première partie de mercato hivernal. Kevin Strootman a quitté l’Olympique de Marseille, puisqu'il a été prêté pour une durée de six mois au Genoa. Ce prêt ne comporterait aucune option d’achat selon les dernières indiscrétions, mais l’OM devra prendre en charge 50% du salaire de Strootman jusqu’en juin. A Gêne, le Néerlandais pourrait notamment retrouver Mattia Destro et Luca Pellegrini, avec lesquels il a déjà joué à l’AS Roma.

« J'étais dans une situation qui n’était pas bonne pour moi, je n'ai pas beaucoup joué ces derniers temps »