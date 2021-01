Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria avait une autre option pour Strootman !

Publié le 12 janvier 2021 à 19h15 par A.C.

Le Genoa n’était pas le seul club qui souhaitait s’attacher les services de Kevin Strootman, cet hiver.

Ce ne serait plus qu’une question de temps. Peu utilisé cette saison, Kevin Strootman va quitter l’Olympique de Marseille au cours de ce mercato hivernal. Il va rejoindre le Genoa pour un prêt de six mois, avec 50% de son salaire qui sera pris en charge par l’OM. « Pour Kevin Strootman, on s'échange des documents entre Genoa et l'OM » a expliqué André Villas-Boas dès lundi, en conférence de presse. « Si on n’a pas de nouvelles d'ici à ce soir, il sera convoqué pour le Trophée des champions ». Pour le moment ni l’OM ni le Genoa n’ont officialisé ce prêt, ce qui ne devrait toutefois pas tarder.

Di Francesco voulait Strootman à Cagliari