Mercato - PSG : Un choix fort pris par le chouchou de Di Maria !

Publié le 13 janvier 2021 à 1h15 par A.C.

Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain, Alejandro Gomez semble avoir les idées claires au sujet de son avenir.

La belle histoire entre l’Atalanta et Alejandro Gomez devrait se terminer cet hiver. Gian Piero Gasperini et son capitaine semblent irréconciliables et les dirigeants de l’Atalanta ont décidé de prendre parti pour leur entraineur, mettant Gomez sur la liste des transferts. Cette situation aurait alerté plusieurs clubs et, à en croire La Gazzetta dello Sport , Angel Di Maria aurait conseillé son recrutement à Leonardo, du côté du Paris Saint-Germain. Mais Gomez ne semble pas vraiment prêt à quitter la Serie A...

Gomez souhaite rester près de Bergame