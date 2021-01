Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino est fixé pour Pogba !

Publié le 13 janvier 2021 à 0h45 par A.C.

L’avenir de Paul Pogba, que Mauricio Pochettino voudrait attirer au PSG, semble déjà tout tracé.

A chaque mercato, l’avenir de Paul Pogba fait couler beaucoup d’encre. Encore plus depuis que son agent a déclaré la guerre à Manchester United dans les colonnes de Tuttosport , annonçant que Pogba devrait quitter le club au plus vite. La Juventus et le Real Madrid semblaient être les seuls candidats, mais The Daily Star a récemment annoncé un intérêt du Paris Saint-Germain. Selon le tabloïd britannique, Mauricio Pochettino aurait réclamé le recrutement de Pogba à Leonardo, lors de son arrivée au PSG.

Pogba sera vendu à la fin de la saison