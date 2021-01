Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grosse révélation sur les prolongations de Neymar et Mbappé !

Publié le 12 janvier 2021 à 17h10 par B.C.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé et Neymar sont en discussion pour prolonger. Et un certain optimisme règnerait au sein du club de la capitale.

Arrivés à l’été 2017 au PSG, Kylian Mbappé et Neymar arrivent à un moment clé de leur passage dans la capitale. En effet, leur contrat arrivera à terme en 2022, et une décision doit être prise les concernant. Si aucune prolongation n’était signée dans les prochains mois, un départ pourrait être d’actualité l’été prochain pour les deux stars du PSG, afin d’éviter de les voir partir gratuitement l’année suivante. Un scénario que souhaite éviter Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo, qui ont entamé les discussions avec Neymar et Mbappé pour les convaincre de rester dans la capitale. « On a commencé à discuter avec Neymar et Kylian, les discussions resteront confidentielles mais je suis très confiant. Les deux veulent rester avec nous », confiait le président parisien au début du mois décembre.

Ça avance pour Neymar et Mbappé