Mercato - PSG : Ramos, Mbappé... Le Real Madrid prépare une énorme vangeance !

Publié le 12 janvier 2021 à 12h10 par A.M.

Bien décidé à s'offrir Kylian Mbappé, le Real Madrid pourrait profiter des discussions entre le PSG et Sergio Ramos afin de frapper fort dans ce dossier. Explications.

Malgré la situation sanitaire et son impact sur les finances des clubs, le Real Madrid souhaiterait toujours recruter Kylian Mbappé. L'attaquant du PSG est la grande priorité des Merengue , et Florentino Pérez, soucieux de conserver ses excellentes relations avec les dirigeants qataris, tente de mettre en place sa stratégie. Cela passe par une offre sérieuse pour ce transfert, mais le président du Real Madrid compte s'appuyer sur d'autres leviers dans ce dossier.

Le Real compte profiter des discussions entre le PSG et Ramos