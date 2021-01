Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria prêt à s'offrir un ancien du FC Barcelone ?

Publié le 12 janvier 2021 à 17h00 par D.M.

Comme indiqué par la presse espagnole, l’OM s’intéresserait à Abel Ruiz. Le joueur du Sporting Braga pourrait être une option pour Pablo Longoria cet hiver.

L’OM s’est loupé l’été dernier en recrutant Luis Henrique. Le jouer brésilien n’est pas un pur numéro 9 et n’a pas les qualités nécessaires pour épauler Dario Benedetto au poste d’avant-centre. Pablo Longoria souhaite donc mettre la main sur un attaquant cet hiver et plusieurs pistes ont été activées comme l’a indiqué André Villas-Boas en conférence de presse ce lundi : « Pour la position d'attaquant, on n’a pas beaucoup de nouvelles, on travaille plusieurs dossiers ». Arkadiusz Milik (Naples), Boulaye Dia (Reims), Gaëtan Laborde (Montpellier), Christian Kouamé (Fiorentina), Willian José (Real Sociedad), ou encore Abel Ruiz (Sporting Braga) ont été annoncés dans le viseur de l’OM cet hiver.

L'OM sur les traces d'Abel Ruiz ?