Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette énorme confidence de Strootman sur son départ !

Publié le 12 janvier 2021 à 15h00 par A.C.

Kevin Strootman semble plus que séduit par le Genoa, où il va être prêté pour une durée de six mois par l’Olympique de Marseille. Et le milieu de terrain néerlandais aurait même lâché une confidence pour le moins poignante au club italien...

Avec Pol Lirola, l’Olympique de Marseille tient sa première recrue hivernale. Mais le travail de Pablo Longoria ne ferait que commencer. Le head of football de l’OM souhaite en effet alléger la masse salariale et se débarrasser donc de l’un des plus gros salaires du club, avec Kevin Strootman. Ce dernier serait sur le point de rejoindre le Genoa en prêt, même si l’OM devra prendre en charge 50% de son salaire jusqu’en juin prochain.

« J'ai envie de me sentir à nouveau footballeur »