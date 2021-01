Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un coup de tonnerre se prépare pour l'avenir de Puel !

Publié le 12 janvier 2021 à 14h30 par Arthur Montagne

Nommé manager général de l'ASSE il y a un peu plus d'un an, Claude Puel a lancé son projet pour relancer les Verts. Un projet qui doit se dérouler sur trois ans. Mais tout ne se passe pas comme prévu et le départ de Xavier Thuilot pour lancer une révolution à Saint-Etienne.

Alors que l'AS Saint-Etienne a eu du mal à digérer le départ de Jean-Louis Gasset en juin 2019, Ghislain Printant a rapidement été démis de ses fonctions. Pour le remplacer, Claude Puel a été nommé manager général de l'ASSE. Un rôle avec des fonctions élargies par rapport à celles de ses prédécesseurs. Et pour cause, l'ancien entraîneur de l'OL est arrivé avec un projet très clair pour redresser les Verts. Et afin de le mener à bien, il s'est entouré d'hommes de confiance à savoir Xavier Thuilot, directeur général, et Jean-Luc Buisine, directeur de la cellule de recrutement. Dans cette optique, l'ASSE a recruté malin avec de jolis coups comme Adil Aouchiche et Yvan Neyou, et s'apprête à en faire de même cet hiver avec Mostafa Mohamed. Toutefois, les résultats ont du mal à suivre. Et Roland Romeyer, qui n'est pas réputé pour sa patience, a pris une décision qui pourrait tout changer.

Avec le départ de Thuilot, Romeyer reprend la main

En effet, ces dernières heures, l'ASSE a annoncé le départ de Xavier Thuilot. « Xavier Thuilot quitte l’AS Saint-Étienne. Le club remercie Xavier Thuilot pour le travail accompli en tant que Directeur général des services et lui souhaite pleine réussite dans ses futurs projets professionnels », explique le communiqué des Verts. Et selon les informations de RMC Sport , cela pourrait avoir des conséquences sur l'avenir de Claude Puel. Et pour cause, le technicien stéphanois se retrouve isolé désormais et voit ses prérogatives rognées puisque Xavier Thuilot sera probablement remplacé par Jean-François Soucasse, un proche de Roland Romeyer. Ce dernier reprend donc la main et Claude Puel n'est plus en position de force lors des réunions hebdomadaires. En infériorité face au duo Puel-Thuilot, Romeyer a donc repris les choses en main.

L'entourage de Puel confirme