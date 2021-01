Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel s’active dans un dossier chaud !

Publié le 12 janvier 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que son contrat avec l’ASSE court jusqu’en juin prochain, Romain Hamouma est dans le flou pour son avenir. Mais un nouveau bail aurait finalement été proposé à l’attaquant de Claude Puel…

Avec le départ de Stéphane Ruffier qui a récemment été limogé par l’ASSE, Romain Hamouma (33 ans) devient donc, avec Jessy Moulin, l’élément le plus ancien du vestiaire des Verts. Auteur de 4 buts en Ligue 1 depuis le début de la saison, l’ancien Caennais est d’ailleurs l’un des hommes forts de Claude Puel dans le secteur offensif, mais son contrat avec l’ASSE arrivera à expiration en juin prochain. Du coup, ça s’active dans ce dossier…

L’ASSE a fait une offre à Hamouma

Comme l’a révélé Eurosport lundi, une nouvelle offre de prolongation de contrat aurait été formulée par l’ASSE à Romain Hamouma, et cette proposition comprendrait une baisse de salaire fixe en plus de primes plus intéressantes sur le plan financier. Avec ce geste fort en période de Covid-19, Claude Puel et sa direction envoient donc un message fort à leur attaquant dans l’optique de le conserver pour les saisons à venir. Affaire à suivre…