Mercato - ASSE : Ça s’active en coulisses pour l’attaque de Claude Puel !

Publié le 11 janvier 2021 à 15h30 par Amadou Diawara

Element incontournable de l'ASSE, Romain Hamouma sera en fin de contrat le 30 juin. Pour ne pas voir son attaquant partir gratuitement l'été prochain, Claude Puel serait passé à l'action et lui aurait proposé un nouveau contrat. En parallèle, le coach des Verts se serait vu proposer Diego Rolan, ancien des Girondins de Bordeaux, mais n'aurait pas encore donné suite.

A la peine en Ligue 1, l'ASSE a enchainé les mauvais résultats dans la première partie de saison. Des performances qui se reflètent au classement. Actuellement 16èmes en championnat, à sept points des reléguables que sont Lorient et Nimes, les Verts ont tout intérêt à très vite redresser la barre pour ne pas se mettre sérieusement en danger. Dans cette optique, Claude Puel compterait bien profiter du mois de janvier pour se renforcer et régler plusieurs dossiers essentiels. Et il pourrait se focaliser sur son attaque avec la prolongation de Romain Hamouma et la possible arrivée de Diego Rolan.

Une nouvelle offre entre les mains de Romain Hamouma ?

Pour commencer, Claude Puel devrait faire le nécessaire pour conserver Romain Hamouma, l'un de ses hommes forts aux avant-postes. Arrivé du SM Caen en 2012, l'attaquant de 33 ans sera en fin de contrat le 30 juin. Alors qu'il ne voudrait pas voir partir Romain Hamouma, et encore moins gratuitement, Claude Puel est déjà passé plusieurs fois à l'offensive. Comme le10sport.com vous l'avait révélé en exclusivité le 17 novembre, le coach de l'ASSE a formulé plusieurs offres à Romain Hamouma, mais aucune n'a été acceptée par ce dernier. Déterminé à conserver son numéro 21, Claude Puel ne lâche rien et ne ménage pas ses efforts, mais d'après nos informations du 20 décembre aucun accord n'était trouvé il y a encore quelques semaines. Ce lundi, Eurosport a lâché de nouvelles indiscrétions de taille sur le dossier Hamouma. Et à en croire le média français, Claude Puel aurait proposé un énième contrat à son attaquant. Un bail avec une baisse de salaire fixe et des primes plus intéressantes. Reste à savoir si cette dernière offre sera du gout de Romain Hamouma.

Diego Rolan proposé à Claude Puel ?