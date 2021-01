Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’énorme constat de Pierre Ménès sur le dossier Memphis Depay !

Publié le 12 janvier 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Annoncé comme l’une des grandes priorités du FC Barcelone, Memphis Depay va finalement rester à l’OL jusqu’en juin prochain. Un véritable soulagement selon Pierre Ménès qui vante les qualités de l’attaquant hollandais.

Depuis l’été dernier, Ronald Koeman met tout en œuvre pour tenter d’attirer Memphis Depay au FC Barcelone, d’autant que l’international néerlandais n’a plus que six mois de contrat avec l’OL. Mais finalement, ce dernier devrait aller au bout de l’aventure avec le club rhodanien et se retrouver libre l’été prochain, d’autant qu’il pèse fortement sur la très bonne saison de l’OL en Ligue 1 avec 11 buts et 5 passes décisives en Ligue 1. D’ailleurs, sur le plateau du Canal Football Club, Pierre Ménès estime qu’il était indispensable de conserver Memphis Depay cet hiver.

« La meilleure nouvelle de ce début d’année »