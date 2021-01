Foot - PSG

PSG : Pierre Ménès s’enflamme pour le grand retour de Mauro Icardi !

Publié le 11 janvier 2021 à 3h15 par A.M.

De retour à la compétition, Mauro Icardi a impressionné Pierre Ménès lors de son entrée en jeu contre Brest samedi soir (3-0).

Handicapé par une blessure, Mauro Icardi n'avait disputé que 5 minutes depuis le 16 octobre. Son retour était donc très attendu, et il n'a pas déçu. Peu après l'heure de jeu samedi soir contre Brest, l'ancien attaquant de l'Inter Milan a ainsi remplacé Moise Kean, qui avait ouvert le score pour le PSG, et il n'a pas perdu de temps pour s'illustrer. En effet, suite à un magnifique travail de Kylian Mbappé, Mauro Icardi a retrouvé le chemin des filets quelques minutes après son entrée en jeu avant de dévier un ballon pour Pablo Sarabia qui a clos le score (3-0). Un but et une passe décisive en moins de 25 minutes, un ratio qui a impressionné Pierre Ménès.

«Un ratio assez exceptionnel»