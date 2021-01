Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Domenech va perdre un grand espoir dès cet hiver !

Publié le 12 janvier 2021 à 7h00 par La rédaction

La presse italienne l'a récemment évoqué et cela semble se concrétiser, le jeune Abdoulaye Dabo serait en passe de quitter le FC Nantes pour rejoindre la Juventus.

Actuel 17ème de Ligue 1, le FC Nantes abordait ce mercato hivernal avec l'envie de se renforcer à tous les postes. Pour le moment, le club de Waldemar Kita enchaîne les échecs, notamment concernant le dossier d'un milieu de terrain, et peine à trouver son bonheur. Pire, les Canaris devraient bientôt perdre l'une de leurs jeunes pépites. Raymond Domenech va en effet être contraint de se passer d'Abdoulaye Dabo, ce dernier, étant considéré comme l'un des plus gros potentiels de sa génération, aurait attiré l'attention d'un cador européen. Selon Sky Sport , l''ailier gauche de 21 ans pourrait prochainement rejoindre la Juventus sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Une opération qui se concrétise, de nouveaux détails ayant été dévoilés.

La piste d'un prêt avec d'option d'achat se confirme