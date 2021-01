Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Pierre Ménès en rajoute une couche sur l’arrivée de Domenech !

Publié le 12 janvier 2021 à 4h15 par A.M.

Très agacé par les critiques subies par Raymond Domenech depuis son arrivée au FC Nantes, Pierre Ménès en rajoute une couche pour défendre l'ancien sélectionneur des Bleus.

Après le premier match de Raymond Domenech sur le banc du FC Nantes, conclu par un nul contre Rennes (0-0), Pierre Ménès avait tenu à défendre l'ancien sélectionneur de l'équipe de France sous le feu des critiques. « Juste une remarque au passage pour dire combien j’ai été scandalisé des nombreuses attaques personnelles - voire des sarcasmes, venant même de la chaîne pour laquelle il a travaillé - dont il a fait l’objet depuis l’annonce de son arrivée à Nantes. Je rappelle à toutes fins utiles que Raymond Domenech n’a tué personne. Très franchement, cela me dégoûte et rien que pour ça, j’ai envie qu’il réussisse ». Et après le nul obtenu contre Montpellier samedi (1-1), Pierre Ménès en a rajouté une couche.

«J’ai vraiment envie qu’il s’en sorte rien que pour fermer la bouche à tous ces cons»