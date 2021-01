Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Pierre Ménès envoie un énorme message à Raymond Domenech !

Publié le 8 janvier 2021 à 4h15 par A.M.

Alors que Raymond Domenech est sous le feu des critiques depuis sa nomination sur le banc du FC Nantes, Pierre Ménès pousse un gros coup de gueule.

C'était la bombe de la fin d'année en Ligue 1. En effet, pour remplacer Christian Gourcuff sur le banc du FC Nantes, Waldemar Kita a décidé de nommer Raymond Domenech qui fait son grand retour dans le football professionnel dix ans après son départ de l'équipe de France et le fiasco de Knysna. Et le moins que l'on puisse dire c'est que l'ancien sélectionneur n'est pas épargné par les critiques parfois très virulente à son égard. Une situation qui agace Pierre Ménès.

«Cela me dégoûte et rien que pour ça, j’ai envie qu’il réussisse»