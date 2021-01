Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour recruter un attaquant de Ligue 1, Longoria est prévenu !

Publié le 12 janvier 2021 à 3h30 par A.M.

En quête d'un avant-centre, l'OM s'intéresse à Gaëtan Laborde et Andy Delort. Mais pour les deux attaquants de Montpellier, la tâche s'annonce rude.

Cet hiver, l'Olympique de Marseille sera en quête d'un avant-centre. Dans cette optique, Pablo Longoria scrute en Ligue 1 et s'intéresse notamment à Gaëtan Laborde qui n'écartait pas un départ ces derniers jours : « Je n’ai pas une envie spéciale de partir. S’il y a quelque chose d’intéressant pour moi et pour le club, on verra. Aujourd’hui, je suis tranquille dans ma tête et je pense surtout au match de samedi . » L'autre attaquant du MHSC, Andy Delort, également dans le viseur de l'OM, tient d'ailleurs le même discours que son coéquipier.

L'OM est fixé pour Delort et Laborde