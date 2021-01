Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un attaquant de Ligue 1 envoie un message clair à Villas-Boas !

Publié le 9 janvier 2021 à 9h00 par La rédaction

Alors que son nom circule du côté de l'OM, Gaëtan Laborde, l'attaquant de Montpellier a fait des confidences sur son avenir.

Ce n'est un secret pour personne : la priorité de l'OM pour ce mercato hivernal est de trouver au plus vite un nouvel avant-centre. Ces dernières semaines, de nombreux noms ont été évoqués dans la cité phocéenne : Olivier Giroud (Chelsea), Arkadiusz Milik (Naples) et Patrick Cutrone (Fiorentina) ont tous été au centre des convoitises de Pablo Longoria, le directeur du football marseillais. Pour autant, une autre piste revient avec insistance du côté de Marseille : celle de Gaëtan Laborde, l'attaquant de Montpellier.

«L'ambition de jouer la Ligue des Champions»