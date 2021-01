Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Frank McCourt se positionne pour le mercato !

Publié le 9 janvier 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Du haut de son rôle de propriétaire de l’OM, Frank McCourt n’hésite pas à échanger régulièrement sur différents sujets, dont le recrutement, comme l’a indiqué André Villas-Boas.

En proie à certaines difficultés financières, l’OM pourrait être contraint de vendre cet hiver, et plusieurs éléments tels que Boubacar Kamara, Morgan Sanson ou encore Duje Caleta-Car pourraient être concernés. Frank McCourt, le propriétaire américain du club, aurait d’ailleurs demandé à Pablo Longoria et André Villas-Boas de procéder à plusieurs ventes pour remplir les caisses. Interrogé en conférence de presse vendredi, l’entraîneur portugais de l’OM a d’ailleurs indiqué qu’il avait régulièrement McCourt pour échanger sur le mercato.

« On s’appelle tous les 15 jours avec McCourt »