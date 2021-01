Foot - Mercato - OM

Mercato : Daniel Riolo annonce une catastrophe pour l’OM et l’ASSE !

Publié le 12 janvier 2021 à 3h45 par A.M.

Entre la crise sanitaire et le défaut de paiement de Mediapro pour les droits TV, Daniel Riolo craint le pire pour plusieurs clubs de Ligue 1 dont l'OM et l'ASSE.

Le football français traverse une crise sans précédent. Comme tous les clubs européens, les formations de Ligue 1 souffrent de la crise sanitaire et son impact sur leurs finances. Toutefois, en France, il faut ajoute le défaut de paiement de Mediapro qui n'honorera pas ses promesses et ne paiera pas le montant record de l'achat des Droits TV. Un terrible manque à gagner pour les clubs professionnels, d'autant plus que Canal+ ne semble pas pressé de reprendre les droits. Par conséquent, Daniel Riolo craint une catastrophe.

«Plusieurs clubs sont dans une situation catastrophique»