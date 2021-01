Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un coup de tonnerre provoqué par le Qatar cet hiver ? La réponse !

Publié le 12 janvier 2021 à 5h30 par T.M.

Alors que certaines rumeurs ont dernièrement écho d’un possible départ de Dimitri Payet, une mise au point a été effectuée à propos du joueur de l’OM.

En juin dernier, Dimitri Payet prolongeait jusqu’en 2024 avec l’OM, se disant prêt à rester jusqu’à la fin de sa carrière sur la Canebière. Toutefois, actuellement, tout n’est pas tout rose pour l’international français. En effet, lors des derniers matchs de l’OM, cela a notamment chauffé entre Payet et André Villas-Boas. A cela, ce sont dernièrement ajoutées des rumeurs à propos de l’avenir du Marseillais. En effet, selon certains médias, le Qatar SC serait prêt à offrir 8M€ par an à Dimitri Payet.

Un avenir… à l’OM !