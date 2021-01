Foot - OM

OM - Malaise : Villas-Boas désamorce la dernière polémique avec Payet !

Publié le 11 janvier 2021 à 4h00 par A.M.

Remplaçant au coup d'envoi des deux dernières rencontres de l'OM, Dimitri Payet serait remonté contre son entraîneur. Mais André Villas-Boas refuse de polémiquer.

C'est un choix très fort qui ne manque pas d'être commenté. En effet, lors des deux derniers matches de l'OM, Dimitri Payet a débuté sur le banc de touche. Buteur lors de son entrée en jeu contre Montpellier, il avait d'ailleurs adressé un geste en direction d'André Villas-Boas qui n'avait manqué de faire polémique. Et à l'occasion du déplacement à Dijon samedi soir, Dimitri Payet était encore sur le banc au coup d'envoi. Mais le technicien portugais assure qu'il n'y a pas de problème

Aucun problème avec Payet ?