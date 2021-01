Foot - OM

OM - Malaise : Villas-Boas commente la nouvelle mise à l’écart de Payet !

Publié le 9 janvier 2021 à 22h00 par B.C. mis à jour le 9 janvier 2021 à 22h03

Malgré son but face à Montpellier (3-1) cette semaine, Dimitri Payet a débuté sur le banc ce samedi soir lors du déplacement à Dijon. Un choix sur lequel n’a pas voulu s’épancher André Villas-Boas.

Trois jours après avoir décidé de laisser sur le banc de touche Dimitri Payet face à Montpellier, André Villas-Boas s’est de nouveau passé des services de son milieu offensif ce samedi soir face à Dijon. Pourtant, Payet s’était illustré cette semaine en inscrivant un but après son entrée en jeu, mais cela n’a visiblement pas été suffisant pour l’entraîneur de l’OM. RMC a révélé ce vendredi qu’André Villas-Boas avait décidé de sanctionner son joueur après une absence à la reprise de l’entraînement le 1er janvier dernier.

« Ce sont des choses internes »