OM - Malaise : Les dessous du clash entre Villas-Boas et Payet

Publié le 8 janvier 2021 à 18h45 par A.C.

André Villas-Boas aurait bien décidé de sanctionner Dimitri Payet, à l’occasion de la rencontre face à Montpellier (3-1).

C’est la grosse polémique du moment, à l’Olympique de Marseille. Joueur majeur de l’équipe, Dimitri Payet n’a pas été titularisé par André Villas-Boas pour la réception de Montpellier, le 6 janvier dernier. Rentré en fin de match, Payet a marqué le deuxième but de la rencontre et sa célébration a beaucoup fait parler, puisqu’il aurait eu un geste d’humeur à l’encontre de son entraineur. Interrogé sur ce sujet lors des dernières conférences de presse, Villas-Boas a joué l’apaisement. « Rien de grave avec Dimitri. Il n’était pas très satisfait mais il est entré avec un bon état d’esprit, en marquant un but. Il sait qu'il est très important pour nous. Je veux qu'il continue à avoir le même niveau que celui qu'il avait eu la saison dernière, le meilleur je pense pour lui à l'OM » a expliqué le coach de l’OM, d’après RMC Sport . « Oui, il était un peu énervé parce que c'est un joueur important. C'est une décision toujours dure pour lui. Il va continuer à travailler, son but va l'aider. Sa capacité à faire la différence est claire ».

Un retard de Payet sanctionné par Villas-Boas