OM - Polémique : Villas-Boas réagit à la publication de Payet sur Instagram !

Publié le 8 janvier 2021 à 15h15 par La rédaction

Après son entrée en jeu décisive pour l'OM face à Montpellier, Dimitri Payet a publié, sur les réseaux sociaux, une photo accompagnée de ses statistiques. Un acte auquel a réagi André Villas-Boas en conférence de presse.

Pour la rencontre opposant l'OM à Montpellier, André Villas-Boas a pris la décision de créer la surprise en titularisant Nemanja Radonjić en lieu et place de Dimitri Payet. Entré en jeu en seconde période, le numéro 10 de l'Olympique de Marseille a été décisif. Après avoir inscrit un but à la 80e minute, Payet a eu une certaine réaction d'humeur au moment de célébrer. Une réaction qui a pu être interprétée comme un message clair envoyé par Payet à son entraîneur du fait de sa non-titularisation. André Villas-Boas a rapidement veillé à éteindre la polémique. Ce vendredi encore, l'entraîneur de l'OM a été appelé à réagir, en conférence de presse, sur la dernière sortie de Dimitri Payet sous la forme d'une publication sur les réseaux sociaux.

« Les passes décisives et les buts, c'est ce dont on a besoin tous les jours »