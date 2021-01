Foot - OM

OM - Polémique : Riolo valide une décision radicale de Villas-Boas avec Payet !

Publié le 7 janvier 2021 à 23h45 par A.M.

Alors qu'André Villas-Boas avait décidé de faire débuter Dimitri Payet sur le banc contre Montpellier mercredi soir, Daniel Riolo valide ce choix.

A l'occasion du choc contre Montpellier au Vélodrome, André Villas-Boas a pris une grande décision en faisant débuter Dimitri Payet sur le banc de touche. Un choix fort qui n'a pas plu au joueur comme l'a révélé l'entraîneur de l'OM après la rencontre : « Oui, il était un peu énervé parce que c'est un joueur important. C'est une décision toujours dure pour lui. Il va continuer à travailler, son but va l'aider. Sa capacité à faire la différence est claire. Mais je n'ai rien à dire de plus. Je suis là pour l'aider à avoir son meilleur niveau ». Mais cela s'est révélé payant puisque Nemanja Radonjic, titulaire à la place de l'ancien Stéphanois, a ouvert le score avant que d'être remplacé par Dimitri Payet qui a redonné l'avantage à l'OM suite à son entrée en jeu (3-1). Et visiblement, ce choix a visiblement plu à Daniel Riolo.

Payet remplaçant ? Riolo valide !