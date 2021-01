Foot - OM

OM - Malaise : Le clan Payet sort du silence après le clash avec Villas-Boas !

Publié le 8 janvier 2021 à 20h45 par A.C.

L’entourage de Dimitri Payet s’est expliqué concernant les supposés problèmes avec André Villas-Boas, l’entraineur de l’OM.

Certains s’en sont douté, en voyant Dimitri Payet sur le banc le 6 décembre dernier, pour la rencontre face à Montpellier (3-1). Pilier de l’Olympique de Marseille, le numéro 10 a été écarté par André Villas-Boas en cette première rencontre de 2021 et à en croire RMC Sport , ça serait bien une sanction. Le coach de l’OM n’aurait en effet pas apprécié que Payet ne soit pas présent au début de la séance d’entrainement programmée le 1er janvier dernier, au cours de l’après-midi. Rentré en jeu, Payet a ensuite marqué le deuxième but de l’OM et aurait eu un geste d’humeur à l’encontre de Villas-Boas... ce qui n’a pas manqué d’alimenter la polémique.

« En fait, Dimitri était en retard »