OM - Malaise : Germain réagit à la célébration polémique de Payet contre Villas-Boas !

Publié le 9 janvier 2021 à 7h00 par La rédaction

Dimitri Payet a été décisif lors de son entrée en jeu face à Montpellier (3-1). Un but dans les 10 dernières minutes de la rencontre et une célébration qui fait polémique. Son coéquipier Valère Germain a accepté de revenir sur cet épisode devant les médias.

Lors de la victoire 3-1 de l’OM face à Montpellier ce mercredi au Vélodrome, Dimitri Payet a créé la polémique. Le numéro 10 n’était pas heureux de débuter la rencontre sur le banc. Entré en jeu à la 73e minute, l’international français s’est illustré quelques minutes plus tard d’un but du pied droit avant de réaliser une célébration qui n’est pas passée inaperçue. Dimitri Payet a fait un geste à destination de l’entraîneur André Villas-Boas, accompagné des mots « T’es un fou toi ! » Une célébration qui a fait du bruit autour du joueur, visiblement irrité de ne pas avoir la confiance du technicien portugais.

« On a tous envie de faire la différence et de dire au coach qu'il s'est trompé »