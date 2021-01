Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a-t-il raison de privilégier la prolongation de Neymar à celle de Mbappé ?

Publié le 12 janvier 2021 à 8h00 par La rédaction

Le dossier Kylian Mbappé semblant au point mort, Leonardo semblerait avoir changé son fusil d’épaule en privilégiant finalement la prolongation de contrat de Neymar. Compte tenu de la cote de Mbappé sur le marché, le directeur sportif du PSG fait-il le bon choix ? C’est notre sondage du jour !

Ces dernières semaines, la tendance était claire. La concentration de Leonardo semblait être pleinement focalisée sur la prolongation de contrat de Kylian Mbappé. Le directeur sportif du PSG aurait même fait de ce dossier sa grande priorité, laissant l’opération Neymar de côté. Cependant, les semaines passent et une ouverture concrète auprès du clan Mbappé ne profilerait pas. De quoi inciter Leonardo à adopter une nouvelle position ? C’est du moins ce que Téléfoot a assuré dimanche en annonçant qu’une offre de prolongation devrait être prochainement soumise à Neymar dont le contrat court à l’instar de celui de Kylian Mbappé jusqu’en juin 2022. Journaliste d’ Esporte Interativo , Isabela Pagliari a confirmé la tendance au micro d’ Eurosport.

Priorité à Neymar, le flou demeure pour la prolongation de Mbappé