Mercato - Real Madrid : Un plan machiavélique dans le dossier Sergio Ramos ?

Publié le 12 janvier 2021 à 18h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Ramos pourrait quitter le Real Madrid librement et gratuitement cet été. Si le club merengue et son capitaine auraient pour priorité de continuer leur aventure ensemble, les négociations ne seraient pas en bonne voie pour autant. Selon la presse espagnole, Sergio Ramos et son entourage se méfieraient de la direction du Real Madrid, et de Florentino Pérez en particulier. En effet, le clan Ramos estimerait que le président de la Maison-Blanche leur préparerait un sale coup.

Après 16 saisons de règne au Real Madrid, Sergio Ramos pourrait faire ses valises lors du prochain mercato estival. Engagé jusqu'au 30 juin prochain avec le club merengue, l'international espagnol pourrait partir librement et gratuitement à la fin de cette saison. Alors que le 1er janvier est passé, Sergio Ramos est autorisé à négocier avec le club de son choix. Et alors qu'une prolongation serait encore loin d'être signé avec le Real Madrid, Florentino Pérez aurait du souci à se faire. Bien que, selon les dernières indiscrétions d' ABC , Sergio Ramos aurait décidé de ne parler avec aucun club avant le mois de février.

Sergio Ramos utilisé pour d'autres dossiers ?

Ce mardi, la Cuatro en a rajouté une couche sur l'avenir de Sergio Ramos. A en croire le média espagnol, le Real Madrid et son capitaine auraient toujours pour priorité de poursuivre leur aventure ensemble. Toutefois, un obstacle majeur pourrait chambouler leurs plans. Alors qu'il préférerait rester au Real Madrid, Sergio Ramos se méfierait de Florentino Pérez. En effet, le défenseur de 34 ans sentirait une pression de la part de Florentino Pérez, tandis que son entourage aurait un très mauvais pressentiment. Comme l'a indiqué la Cuatro , le clan Sergio Ramos aurait l'impression d'être utilisé par le président du Real Madrid, qui se servirait de la prolongation de son capitaine pour abaisser le salaire de ses coéquipiers de 10%. Une réduction que les joueurs de la Maison-Blanche seraient pour le moment réticents à accepter.

La confiance du Real Madrid