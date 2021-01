Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid lance l'opération Kylian Mbappé !

Publié le 12 janvier 2021 à 15h30 par Arthur Montagne

Bien décidé à recruter Kylian Mbappé, le Real Madrid n'a pas l'intention de lésiner sur les moyens et semble prêt à tout pour s'offrir l'attaquant du PSG. Le club merengue aurait d'ores et déjà lancé l'opération Mbappé.

En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé va probablement animer les prochaines semaines en matière de transferts. Et pour cause, l'attaquant du PSG est la grande priorité du Real Madrid qui souhaite absolument recruter l'international français l'été prochain. Il faut dire que le club merengue refuse de prendre le risque d'attendre plus longtemps. Bien qu'il sera peut-être libre à l'issue de son contrat, durant l'été 2022, le Real Madrid craint d'être confronté à une énorme concurrence dans ce dossier puisque plusieurs clubs de Premier League sont à l'affût à l'image de Liverpool et Manchester City. Deux clubs qui auront les moyens d'offrir un énorme salaire important à Kylian Mbappé. Et afin de ne pas se faire devancer, le Real Madrid prépare donc le terrain pour un transfert l'été prochain.

Le Real Madrid prépare son offensive

Et selon les informations de AS , les obstacles ne font pas peur au Real Madrid. Malgré la crise sanitaire et son impact sur les finances du club, le club merengue semble confiant à l'idée de pouvoir transmettre une offre avoisinant les 200M€ pour Kylian Mbappé. Et pour cause, Florentino Pérez a un plan afin de mener à bien cette opération colossale. La première phase consiste à réunir une somme importante par le biais de ventes. Ainsi, grâce aux départs de Luka Jovic, Isco, Marcelo ou encore de Gareth Bale, Dani Ceballos et Brahim Diaz, trois joueurs respectivement prêtés à Tottenham, Arsenal et à l'AC Milan, le Real Madrid espère récupérer entre 100 et 150M€. Pour compléter, le club merengue pourrait tenter d'obtenir un crédit bancaire. La solvabilité des comptes merengue étant visiblement évidente, cela ne devrait poser aucun problème. Reste désormais à trouver une solution pour payer le salaire de l'attaquant du PSG. Et là encore, le Real Madrid semble confiant. Les départs de Gareth Bale et Isco permettraient d'alléger de façon drastique la masse salariale sans oublier que Luka Modric ne devrait pas poursuivre au sein de la Casa Blanca au-delà de son contrat récemment prolongé jusqu'en juin 2022. Enfin, un départ de Sergio Ramos, qui n'a toujours pas prolongé, n'est pas à exclure non plus. Autrement dit, le Real Madrid a libéré de l'espace dans sa masse salariale.

Le plan de Pochettino pourrait pousser Mbappé au départ