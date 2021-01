Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Griezmann… La presse espagnole annonce une opération légendaire !

Publié le 12 janvier 2021 à 13h00 par B.C.

Annoncé avec insistance au Real Madrid, Kylian Mbappé aurait également la cote à Barcelone selon le journaliste Alfredo Duro. L’un des candidats à la présidence du club souhaiterait en effet mettre la main sur le Bondynois en proposant les services d’Antoine Griezmann au PSG.

N’ayant toujours pas prolongé son contrat avec le PSG, courant jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé continue d’être au coeur de toutes les rumeurs pour son avenir. Ce mardi, l’attaquant français fait la Une de la presse espagnole pour évoquer un possible arrivé au Real Madrid dans les prochains mois. Le club de Zinedine Zidane rêve toujours de mettre la main sur lui et souhaiterait une nouvelle fois dégraisser son effectif afin de récupérer les fonds nécessaires et formuler une offre décente au PSG si l'on en croit le quotidien AS. Kylian Mbappé n’a jamais caché son attachement pour le Real Madrid et pourrait donc décider de rejoindre la capitale espagnole l’été prochain, d’autant que les approches de sa direction pour prolonger ne semblent pas porter leurs fruits jusqu’à maintenant, mais Kylian Mbappé aurait également la cote à Barcelone.

Un échange Griezmann-Mbappé imaginé par un candidat à la présidence du Barça ?